У Беларусі маюць намер павялічыць вытворчасць азотных і фосфарных угнаенняў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка бачыць перспектыву ў развіцці ў краіне сектара вытворчасці ўгнаенняў. Не толькі калійных, але таксама азотных і фосфарных, а на іх аснове - запатрабаваных на рынках комплексных угнаенняў. Пра гэта ён заявіў на рабочай нарадзе аб сучасных падыходах да рэгіянальнага развіцця, перадае БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу кіраўнікоў раёнаў на неабходнасць стварэння добрых баз і складоў для захоўвання ўгнаенняў, паўсюднага прывядзення ў парадак ужо існуючых. "Яны (угнаенні. - Заўвага рэд.) пад адкрытым небам ляжаць не павінны. Тут даравання не будзе. Сёння ўгнаенні маюць добрую цану. Нават амерыканцы просяць мяне, каб ім паставілі калійныя ўгнаенні. Пробную партыю мы адправілі. Выгружаем. Але мы перш за ўсё глядзім на тое, каб забяспечыць сваіх сялян", - сказаў Прэзідэнт.
Больш за тое (цяпер прапрацоўваецца пытанне), мы плануем будаўніцтва яшчэ аднаго камбіната па вытворчасці азотных угнаенняў. Вельмі актыўна працуем па фосфары. Я асабіста хацеў бы, каб фосфарныя ўгнаенні ў большым аб'ёме ў нас вырабляліся. Тады ў нас будзе комплекс. І сёння на рынку вялікія грошы плацяць за гэтыя комплексныя ўгнаенні", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.