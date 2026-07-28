У Беларусі пачынаюць працу паслы 9 дзяржаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мнагапалярнасць і павага да нацыянальнага суверэнітэту - прыярытэты знешняй палітыкі Беларусі. Усё гэта сугучна канцэпцыі краін глабальнай большасці, часткай якіх (па праве) лічыць сябе наша краіна. Пра гэта сёння заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы на цырымоніі ўручэння даверчых грамат.
Паслы 9 дзяржаў пачынаюць сваю місію ў нашай краіне. Многія з іх прадстаўляюць менавіта дзяржавы глабальнай большасці. Гэта краіны Азіі, Лацінскай Амерыкі, Афрыкі. Яны, як і Беларусь, падзяляюць ідэі справядлівага мнагапалярнага свету і выступаюць супраць заходняга дыктату.
Кіраўнік беларускай дзяржавы разлічвае, што місія дыпламатаў будзе насычана значнымі падзеямі і канкрэтнымі вынікамі (больш падрабязна – глядзіце відэа).