У Беларусі ствараюць Акадэмію інтэлектуальных тэхналогій - хто зможа паступіць і чаму будуць вучыць

Хто зможа вучыцца і чаму будуць вучыць у новай Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій, якую створаць у Беларусі? Нарада па гэтай тэме 4 жніўня прайшла ў Палацы Незалежнасці.

Прэзідэнтам падтрыманы асноўныя ўмовы функцыянавання новай ВНУ, спецыялізацыі, па якіх будуць рыхтаваць кадры, і канчатковы вынік: не проста дыпломы, а стартапы, якія студэнты будуць запускаць у якасці фінальнага выніку ў адукацыі.

Усё гэта накіравана на тое, каб рыхтаваць адразу вынаходнікаў і распрацоўшчыкаў у прыкладных сферах для рэальнага сектара эканомікі.

Акадэмія стане не класічнай ВНУ, а галоўнай кузняй для падрыхтоўкі спецыялістаў у сферы даследаванняў і распрацовак.

Для студэнтаў акадэміі прынцыпова нідзе не будзе зачыненых дзвярэй: пры неабходнасці іх будуць накіроўваць у любыя лабараторыі краіны, Акадэмію навук, іншыя ўніверсітэты і на рэальныя вытворчасці.

Раскажам, хто зможа там вучыцца і калі можна пачынаць рыхтавацца (гл. відэа).