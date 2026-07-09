У Мінска і Ташкента ёсць усе шанцы выйсці да 2030 года на тавараабарот у 2 млрд долараў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка бачыць рэальныя магчымасці для росту тавараабароту з Узбекістанам да 2 млрд долараў да 2030 года. Аб гэтым ён заявіў на перагаворах у шырокім складзе з Прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым, паведамляе БЕЛТА.
Аляксандр Лукашэнка даў высокую ацэнку дасягнутаму ўзроўню беларуска-ўзбекскага ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, атмасферы дружбы і даверу. Ён адзначыў, што падпісанне Дэкларацыі аб устанаўленні стратэгічнага партнёрства паміж Беларуссю і Узбекістанам з'яўляецца гістарычнай падзеяй і надае візіту асаблівае значэнне.
Прэзідэнт Беларусі ўпэўнены, што ў краін ёсць рэальныя магчымасці выйсці да 2030 года на тавараабарот 2 млрд долараў, у тым ліку за кошт умацавання ўзаемадзеяння ў сферах машынабудавання, сельскай гаспадаркі, аховы здароўя, фармацэўтыкі і шэрагу іншых.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: "Галоўнае - не стаяць на месцы, не шукаць лёгкіх шляхоў, а выступаць з новымі своечасовымі ініцыятывамі і настойліва дабівацца рэалізацыі".