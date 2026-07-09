У Палацы Незалежнасці праходзіць сустрэча лідараў Беларусі і Узбекістана

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў Палацы Незалежнасці праводзіць сустрэчу з Прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым, які 8-9 ліпеня знаходзіцца ў Беларусі з афіцыйным візітам, паведамляе БЕЛТА.

Перамовам, якія пройдуць у вузкім і шырокім саставах, папярэднічае цырымонія афіцыйнай сустрэчы з удзелам роты ганаровай варты, выкананнем гімнаў дзвюх краін.

Напярэдадні кіраўнікі дзяржаў ужо мелі зносіны ў нефармальнай абстаноўцы. Аляксандр Лукашэнка запрасіў Шаўката Мірзіёева к сабе дамоў. "Думаю, у нас будзе добрая сустрэча і мы абмяркуем усе пытанні закулісся. І адкрытыя, і закрытыя пытанні. Мы, як заўсёды, па-сяброўску з вамі абменьваемся ўсёй інфармацыяй, якая ў нас ёсць. Я да гэтага рыхтаваўся. Прытым даўно рыхтаваўся. Я вас яшчэ раз вітаю ў мяне дома", - сказаў беларускі лідар.

Шаўкат Мірзіёеў падзякаваў за запрашэнне і падкрэсліў, што з задавальненнем прыехаў у Беларусь. "Мы вельмі сур'ёзна рыхтаваліся да гэтага візіту. Пасля вашага гістарычнага візіту (афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ва Узбекістан у лютым 2024 года - Заўв. рэд.) у нас іншыя ўжо ўзаемаадносіны на ўсіх узроўнях", - адзначыў ён.