Візіт Мірзіёева, кадравыя прызначэнні і свята ў Александрыі: вынікі рабочага тыдня Прэзідэнта
Свет сёння перажывае тэктанічны зрух - старыя правілы глабальнай бяспекі больш не працуюць, а звыклыя эканамічныя сувязі разбураюцца на вачах. У гэтых умовах выстаяць могуць толькі тыя дзяржавы, якія здольныя адначасова будаваць новыя альянсы, трымаць абарону і захоўваць жорсткі ўнутраны парадак. І тыдзень, які адыходзіць, наглядна паказаў, як Мінск стварае гэты трайны запас трываласці.
А падмурак любой стабільнасці - гэта моцная эканоміка, яе новыя контуры зараз актыўна пракладваюцца на Усходзе. Афіцыйны візіт Прэзідэнта Узбекістана ў Палацы Незалежнасці пацвердзіў маштабны разварот: ад зборкі гіганцкіх БЕЛАЗаў да цікавасці Ташкента да беларускага вопыту будаўніцтва АЭС. Мэта - 2 млрд долараў тавараабароту да 2030 года.
Пры гэтым трэба разумець, што маштабныя эканамічныя дасягненні ў сучасным свеце могуць у любы момант стаць мішэнню, калі ў краіны няма сілы іх абараніць. Ушаноўваючы выпускнікоў ваенных ВНУ, Аляксандр Лукашэнка прама адказаў міжнароднай "партыі вайны" - беларусы ваяваць не хочуць, але і галаву ні перад кім не схіляць.
Фінальную кропку ў формуле бяспекі паставіў кадравы дзень. Прызначэнне кіраўнікоў і новых рэгіянальных памочнікаў-інспектараў (ад Мінска да Гомеля і Магілёва) - гэта сігнал усёй вертыкалі ўлады.
Жалезная дысцыпліна і кантроль на месцах - вось тое, што замацоўвае эканоміку і бяспеку ў адзінае цэлае (гл. відэа).