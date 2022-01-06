У Палацы Незалежнасці праходзіць нарада па пытаннях рэалізацыі гістарычнай палітыкі
У чым сувязь палітыкі і гісторыі? Упершыню за гады незалежнасці Беларусі гэтыя паняцці ставяць побач і абмяркоўваюць на вышэйшым узроўні.
Нарада па пытаннях рэалізацыі гістарычнай палітыкі праходзіць у Палацы Незалежнасці. 2022-гі - Год гістарычнай памяці, і самы час звярнуць увагу на захаванне гераічнай спадчыны беларускага народа, а таксама сістэматызаваць даследаванні, унесці карэктывы ў работу па патрыятычным выхаванні маладога пакалення. Гэтая работа сёння напрамую звязана з нацыянальнай бяспекай. Тэма часткова новая, паколькі да цяперашняга часу ў Беларусі востра не стаяла пытанне палітызацыі гісторыі. Курс краіны накіраваны выключна на захаванне добрых адносін з суседзямі, але запыты часу трэба ўлічваць.
Гістарычная палітыка - фактар нацыянальнай бяспекі
Гісторыя сёння ва ўсім свеце - поле інфармацыйнага бою. Ва ўмовах глабальнага перадзелу сфер уплывы гэта фактар нацыянальнай бяспекі. Беларусь не збіраецца перапісваць сваю гісторыю. Але таксама не будзе замоўчваць канкрэтныя факты, баючыся закрануць нечыя пачуцці праўдай. Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка выступіў за адэкватную ацэнку гістарычных перыядаў, у тым ліку часоў ВКЛ і Рэчы Паспалітай.