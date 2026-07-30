Задачы для Брэсцкай вобласці, стратэгія "Гарызонта" і развіццё БЭЛЗ - у цэнтры ўвагі Лукашэнкі
Аўтар:Наталля Брэвус
30 ліпеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка здзейсніў рабочую паездку ў Брэст. Галоўныя тэмы яго камандзіроўкі - задачы для Брэсцкай вобласці, стратэгія "Гарызонта" і развіццё электралямпавага завода.
Аляксандр Лукашэнка даручыў больш актыўна асвойваць рынак святлодыёдных лямп і ў цэлым да канца года абнавіць стратэгію прадпрыемстваў "Гарызонта". Важны акцэнт для ўсіх у краіне: сканцэнтравацца на праектах, дзе ў беларусаў моцныя кампетэнцыі.
Ад прамысловасці сёння чакаюць больш. А без дысцыпліны - працоўнай і тэхналагічнай - наўрад ці ўдасца дабіцца выніку. Гэта сёння як ніколі актуальна і для АПК, бо ў разгары ўборачная кампанія.
Падрабязнасці рабочай паездкі Прэзідэнта гл. у відэа.