"Здароўе людзей - гэта важна": Лукашэнка адкрыў новую інфекцыйную бальніцу ў Мінску
30 кастрычніка ў Мінску адкрылі новую інфекцыйную бальніцу. Ва ўрачыстай цырымоніі прыняў удзел Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Атрымаўся сапраўдны сучасны і высокатэхналагічны медыцынскі гарадок каля кальцавой.
Аляксандр Лукашэнка даручыў, каб дапамогу - лячэнне і дыягностыку - тут заўсёды маглі атрымаць не толькі жыхары сталіцы, але і пацыенты з усёй краіны. Пры ўзвядзенні ўлічаны ўрокі нядаўняй пандэміі. Падчас праектавання і будаўніцтва нават прыцягваліся ўрачы-інфекцыяністы. Галоўнае, як сказаў Прэзідэнт, - павінны ў любы час быць гатовыя выратаваць і вылечыць людзей.
Адкрываць такія знакавыя аб'екты для краіны стала традыцыяй да лістападаўскіх святаў. Гэта падарункі для ўсіх беларусаў і даніна павагі гісторыі (гл. відэа).