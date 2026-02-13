3.72 BYN
ДТЗ у Лагойскім раёне - аўтобус на павароце з'ехаў у кювет і перавярнуўся
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аварыя пад Мінскам. 14 лютага днём у Лагойскім раёне аўтобус з'ехаў у кювет і перавярнуўся. Як стала вядома, вадзіцель на закругленні дарогі не справіўся з кіраваннем, яго дэблакіравалі ратавальнікі. На месца здарэння неадкладна выехалі 11 брыгад хуткай медыцынскай дапамогі. Пасля правядзення аглядаў 12 пасажыраў, былі шпіталізаваны дзве жанчыны (55 і 66 гадоў). Усяго ў салоне знаходзіліся 47 чалавек.