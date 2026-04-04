3.72 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Крымінальная справа замест штрафу: вадзіцель паспрабаваў даць хабар інспектару ДАІ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За хабар ДАІ затрыманы вадзіцель ВАЗа. Перш ён праігнараваў сігналы інспектара і паспрабаваў схавацца, але 34-гадовага парушальніка спынілі. Аказалася, што ў мужчыны няма вадзіцельскага пасведчання, і гэта ўжо трэцяе затрыманне. Усведамляючы будучыя праблемы, жыхар Магілёва вырашыў прапанаваць інспектару грошай, каб яго адпусцілі.
Нягледзячы на тое, што інспектар папярэдзіў фігуранта аб крымінальнай адказнасці, мужчына пакінуў 1 тыс. рублёў у салоне службовай машыны. Вадзіцель затрыманы, яму пагражае крымінальная адказнасць за дачу хабару і кіраванне без адпаведных дакументаў.