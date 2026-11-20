МНС Беларусі накіравала ратавальнікаў у прыгранічча пасля пажару на Ігналінскай АЭС
Беларускія ратавальнікі накіраваны ў прыгранічную зону для маніторынгу радыяцыйнай абстаноўкі на тэрыторыі Браслаўскага раёна ў сувязі з пажарам на Ігналінскай атамнай электрастанцыі.
Паводле паведамленняў СМІ, НЗ адбылося яшчэ 17 лістапада. Паколькі афіцыйных звестак ад Літвы не паступала, МНС Беларусі праінфармавала літоўскі бок аб гатоўнасці аказаць неабходную дапамогу ў ліквідацыі наступстваў інцыдэнту.
Таксама беларускае ведамства запрасіла звесткі аб надзвычайнай сітуацыі на аб'екце ядзернай энергетыкі для прыняцця вычарпальных мер бяспекі. Літоўскі рэгулятар пацвердзіў апублікаваную ў СМІ інфармацыю. Згодна з іх адказам, пацярпелых няма, як і пагрозы радыяцыйнай бяспекі.
Як вядома, пажар на Ігналінскай АЭС адбыўся на складзе першага блока станцыі. Нагадаем, яна знаходзіцца ў працэсе вываду з эксплуатацыі. Работы былі часова прыпынены ў зоне выцяжной вентыляцыі, дзе і адбылося ўзгаранне.