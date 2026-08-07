Моцны вецер і ліўні пакінулі без святла дзясяткі населеных пунктаў на Віцебшчыне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Моцныя ліўні і вецер выклікалі парушэнні электразабеспячэння ў Віцебскай вобласці. Асноўны ўдар стыхіі прыйшоўся на Докшыцкі і Пастаўскі раёны, дзе зафіксавана найбольшая колькасць адключэнняў. У РУП "Віцебскэнерга" ўведзены асаблівы рэжым працы.
Праводзяцца работы па зняцці дрэў, якія ўпалі на лініі электраперадачы, спажыўцоў запітваюць па рэзервовых схемах электразабеспячэння, задзейнічаны дызельгенератарныя ўстаноўкі. Працуюць 75 брыгад энергетыкаў, а гэта больш як 270 чалавек (больш падрабязна - глядзіце відэа).