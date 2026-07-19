Ратавальнікі ліквідавалі пажар у гродзенскай бальніцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пажар адбыўся ў адным са стацыянарыяў Гродна. Па прыбыцці на месца выкліку супрацоўнікі МНС высветлілі, што ачаг узгарання знаходзіўся ў палаце на 5-м паверсе шасціпавярховага будынка. Яшчэ да прыезду пажарных персанал бальніцы і супрацоўнікі міліцыі аператыўна выратавалі з гэтага пакоя 5 чалавек - яны не пацярпелі.
Выкарыстоўваючы спецыяльныя маскі для абароны органаў дыхання, работнікі МНС вывелі з небяспечнай зоны яшчэ 6 чалавек, якіх адразу перавялі пад нагляд дактароў у бяспечныя аддзяленні. Агулам з будынка медустановы ратавальнікі эвакуіравалі 254 чалавекі, 10 з якіх - дзеці.