Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Баранавічах падлетак атрымаў апёкі на чыгунцы

media img

У Баранавічах падлетак атрымаў найцяжэйшыя апёкі на чыгунцы, паведамілі ва УУС Брэсцкага аблвыканкама.

Як рассказалі ў міліцыі, у Баранавіцкі ГАУС паступіла паведамленне з гарадской бальніцы аб шпіталізацыі ў рэанімацыйнае аддзяленне 16-гадовага хлопца з дыягназам "тэрмічны апёк вольтавай дугой 65 % паверхні цела, шматлікія пакалечанні".

Устаноўлена, што ўначы падлетак знаходзіўся ў забароненай зоне - на тэрыторыі чыгуначных пуцей, дзе праходзіць кантактная сетка пад рабочым напружаннем 27 тыс. вольт. Ад сутыкнення з сеткай яго адкінула ўбок.

Разделы:

ЗдарэнніГрамадстваЧП
x

Чытайце таксама