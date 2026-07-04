У Баранавічах падлетак атрымаў апёкі на чыгунцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Баранавічах падлетак атрымаў найцяжэйшыя апёкі на чыгунцы, паведамілі ва УУС Брэсцкага аблвыканкама.
Як рассказалі ў міліцыі, у Баранавіцкі ГАУС паступіла паведамленне з гарадской бальніцы аб шпіталізацыі ў рэанімацыйнае аддзяленне 16-гадовага хлопца з дыягназам "тэрмічны апёк вольтавай дугой 65 % паверхні цела, шматлікія пакалечанні".
Устаноўлена, што ўначы падлетак знаходзіўся ў забароненай зоне - на тэрыторыі чыгуначных пуцей, дзе праходзіць кантактная сетка пад рабочым напружаннем 27 тыс. вольт. Ад сутыкнення з сеткай яго адкінула ўбок.