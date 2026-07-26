Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У ДТЗ з маршруткай у Шумілінскім раёне загінуў чалавек

У ДТЗ з удзелам маршруткі ў Шумілінскім раёне загінуў чалавек, чацвёра пацярпелі.

Паводле папярэдняй інфармацыі, вадзіцель мікрааўтобуса выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе сутыкнуўся з аўтамабілем, які рухаўся ў сустрэчным кірунку. У выніку пасажыр легкавога аўто загінула, сам вадзіцель транспартнага сродку і тры пасажыры маршруткі атрымалі траўмы.

На месцы здарэння працуюць супрацоўнікі ДАІ і следча-аператыўная група.

Разделы:

ЗдарэнніВіцебская вобласць
x

Чытайце таксама