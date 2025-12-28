3.72 BYN
У Кітаі вадзіцель чатыры гадзіны не мог спыніць аўто, якое імчалася на хуткасці 115 км/г
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кітаі ў адной з машын заклініла кнопку круіз-кантролю. З-за гэтага вадзіцель 4 гадзіны не мог спыніць аўто, якое імчалася на хуткасці 115 км/г, пры гэтым тармазы і ручнік не працавалі.
За гэты час вадзіцель праехаў каля 500 км у суправаджэнні паліцыі. Спыніць аўто ўдалося толькі пасля таго, як у баку скончылася паліва.
Паведамляецца, што вытворца прызнаў праблему, вярнуў грошы за аўто і выплаціў кампенсацыю.