3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
У магіляўчаніна знайшлі 2 падробленыя вадзіцельскія пасведчанні
У жыхара Магілёва, затрыманага за адміністрацыйнае правапарушэнне, супрацоўнікі міліцыі знайшлі адразу 2 вадзіцельскія пасведчанні Беларусі, аформленыя на яго імя. Аднак праверка паказала: мужчына даўно пазбаўлены права кітравання транспартам.
Абодва дакументы накіравалі на даследаванне ў Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз. Пазней мужчына прызнаўся, што заказаў дакументы ў Расіі.
Мікіта Гізоўскі, эксперт Магілёўскага міжраённага аддзела ДКСЭ:
"Паводле заключэння эксперта, бланкі двух пасведчанняў вадзіцеля Рэспублікі Беларусь выраблены не на прадпрыемстве, якое ажыццяўляе выпуск прадукцыі гэтага віду. Усе каляровыя выявы выкананы спосабам звычайнага струйнага друку. Частка рэгламентаваных ахоўных элементаў адсутнічае, а выявы асобных ахоўных сродкаў проста імітаваныя".