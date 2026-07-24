Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Магілёўскай вобласці перакуліўся аўтамабіль з вайскоўцамі

Image

Раніцай 24 ліпеня на 12-м кіламетры аўтадарогі Асіповічы - Баранавічы перакуліўся грузапасажырскі ваенны МАЗ.

Паводле папярэдніх звестак, вадзіцель не справіўся з кіраваннем на павароце, машына з'ехала ў кювет. У выніку аварыі 2 чалавекі загінулі, 14 пацярпелых дастаўлены ў бальніцы.

На месцы працуюць следчыя, крыміналісты і эксперты. Асіповіцкі раённы аддзел СК узбудзіў крымінальную справу па факце парушэння правіл кіравання, што пацягнула смерць дзвюх асоб.

Разделы:

ЗдарэнніТранспартЧП
x

Чытайце таксама