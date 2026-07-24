У Магілёўскай вобласці перакуліўся аўтамабіль з вайскоўцамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Раніцай 24 ліпеня на 12-м кіламетры аўтадарогі Асіповічы - Баранавічы перакуліўся грузапасажырскі ваенны МАЗ.
Паводле папярэдніх звестак, вадзіцель не справіўся з кіраваннем на павароце, машына з'ехала ў кювет. У выніку аварыі 2 чалавекі загінулі, 14 пацярпелых дастаўлены ў бальніцы.
На месцы працуюць следчыя, крыміналісты і эксперты. Асіповіцкі раённы аддзел СК узбудзіў крымінальную справу па факце парушэння правіл кіравання, што пацягнула смерць дзвюх асоб.