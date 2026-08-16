У Смаргонскім раёне ў полі згарэла 450 т саломы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Смаргонскім раёне пры пажары згарэла 450 т саломы, паведамілі ў МНС.
Ратавальнікам 15 жніўня ў 15:24 перадалі інфармацыю аб загаранні трох сцірт саломы ў полі каля в. Шаматова. У выніку пажару знішчана 450 т саломы ў рулонах. Ніхто не пацярпеў.
У гэты ж дзень прыкладна ў такі ж час паступіла паведамленне аб загаранні пшаніцы на корані ў полі каля в. Чэрцы Лепельскага раёна. Работнікі МНС і гаспадаркі выратавалі 62 га пшаніцы на корані. Пацярпелых няма.
У абодвух выпадках спецыялісты высвятляюць прычыны загарання.