Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Віцебску аўтобус насмерць збіў жанчыну на нерэгулюемым пешаходным пераходзе

media img

У Віцебску 33-гадовы вадзіцель аўтобуса МАЗ збіў жанчыну на нерэгулюемым пешаходным пераходзе. Пра гэта паведамілі ва УДАІ УУС Віцебскага аблвыканкама.

Аварыя адбылася 30 ліпеня каля 11:00 паблізу дома № 9А па вуліцы Карла Маркса. Вадзіцель, кіруючы аўтобусам, наехаў на жанчыну 1956 года нараджэння, якая перасякала праезную частку дарогі па нерэгулюемым пешаходным пераходзе.

Ад атрыманых цялясных пашкоджанняў пешаход памерла на месцы здарэння.

Разделы:

ЗдарэнніТранспартЧП
x

Чытайце таксама