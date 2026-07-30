У Віцебску аўтобус насмерць збіў жанчыну на нерэгулюемым пешаходным пераходзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Віцебску 33-гадовы вадзіцель аўтобуса МАЗ збіў жанчыну на нерэгулюемым пешаходным пераходзе. Пра гэта паведамілі ва УДАІ УУС Віцебскага аблвыканкама.
Аварыя адбылася 30 ліпеня каля 11:00 паблізу дома № 9А па вуліцы Карла Маркса. Вадзіцель, кіруючы аўтобусам, наехаў на жанчыну 1956 года нараджэння, якая перасякала праезную частку дарогі па нерэгулюемым пешаходным пераходзе.
Ад атрыманых цялясных пашкоджанняў пешаход памерла на месцы здарэння.