У Заходняй Еўропе ад спякоты загінулі тысячы чалавек
Заходняя Еўропа падводзіць сумны вынік гарачага чэрвеня. У Францыі, Бельгіі і Нідэрландах зафіксавалі не меней за 3,7 тыс. залішніх смерцяў з-за высокіх тэмператур. Аб гэтым паведамляюць СМІ са спасылкай на звесткі міністэрстваў аховы здароўя гэтых краін.
Больш за ўсё загінуўшых ад гарачай хвалі зафіксавана ў Францыі - 2025 выпадкаў. У Бельгіі зарэгістравана каля 1200 ахвяр пякучай спёкі, а ў Нідэрландах з-за спякоты адзначана каля 480 смерцяў.
Пацярпелі і іншыя краіны - у Іспаніі паведамляюць пра больш як тысячу смяротных канцоў, звязаных са спякотай, - больш чым удвая больш у параўнанні з чэрвенем 2025 года.
Значная частка памерлых ва ўсіх краінах - пажылыя людзі.
Паколькі прагнозы абяцаюць вяртанне анамальнай спякоты, на ўрады ўзмацняецца ціск з патрабаваннем рэагаваць на выклікі надвор'я.