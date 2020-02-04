В Железнодорожном суде Гомеля стартовал процесс по делу о краже сейфа из офиса службы такси

На скамье подсудимых двое фигурантов. Об этом деле мы рассказывали осенью прошлого года. По информации правоохранителей, сейф обвиняемые выломали из стены. В милицию тогда обратился менеджер организации. Добычей злоумышленников стали 26 автомобильных ключей, три мобильных телефона, ноутбук и более 15 000 рублей, хранившихся в бронированном боксе. Фигурантов оперативно задержали. Сообщается, что один из мужчин пытался устроиться ранее в эту фирму на работу. К слову, у него уже есть судимости. Часть похищенных денег и ноутбук правоохранителям удалось изъять во время обысков по месту жительства задержанных. А вот сейф пришлось вылавливать со дна водоема в Ветковском районе.