12 гадоў у статусе горада-спадарожніка: як сёння змяніўся Фаніпаль
Аўтар:Аляксандра Гойтан
Фаніпаль працягвае пацвярджаць свой статус аднаго з самых хуткарослых гарадоў-спадарожнікаў Мінска. Сёння гэта моцны індустрыяльны цэнтр, дзе працуюць дзясяткі буйных вытворчасцяў.
Імклівае развіццё эканомікі і рост насельніцтва патрабуюць стварэння адпаведнай сацыяльнай інфраструктуры для камфорту жыхароў. Да нядаўняга часу вострымі заставаліся пытанні рамонту пуцеправода, перагружанасці медустаноў і транспартная лагістыка. Усе звароты грамадзян і іх ініцыятывы выслухалі і акумулявалі давераныя асобы Прэзідэнта Беларусі і ў адкрытым дыялогу з людзьмі і мясцовай уладай вырашылі тое, што больш за ўсё хвалявала (больш падрабязна - глядзіце відэа).