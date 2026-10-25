Ліда рыхтуецца стаць першай турыстычнай сталіцай СНД
Сямейныя каштоўнасці - гэта не толькі выхаванне, але і агульныя ўспаміны. І адна з лепшых традыцый для любой сям'і - разам адкрываць новыя маршруты, адпраўляючыся ў падарожжы па роднай краіне. Тым больш паглядзець у Беларусі сапраўды ёсць на што. Наша адкрытасць, прыгажосць і багатая спадчына прывабліваюць не толькі саміх беларусаў, але і многіх гасцей з-за мяжы.
Больш як 200 тысяч іншаземцаў наведалі Беларусь з пачатку года ў бязвізавым рэжыме. Большасць - жыхары суседніх дзяржаў. Традыцыйна падарожнічаюць па Мінску і заходняй частцы Беларусі. А ў 2027 годзе, напрыклад, Ліда чакае больш гасцей з краін Садружнасці. Горад абвешчаны першай турыстычнай сталіцай СНД. У Лідскім раёне прапануюць вывучыць сярэдневяковую гісторыю, вытворчасці, гастраномію і загарадны адпачынак.
Беларусы Ліду ў Гродзенскай вобласці ведаюць дзякуючы квасу, лакафарбе або індычцы. Іншаземцы ж назавуць сярэднявяковы замак. Але што, калі паглядзець на горад і яго ваколіцы пад іншым вуглом? (глядзіце відэа)