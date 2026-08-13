Новагрудак запрашае на фестываль народных рамёстваў "Выцінанка-выбіванка"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Навагрудак зноў рыхтуецца прымаць гасцей на фестывалі народных рамёстваў "Выцінанка-выбіванка". На працягу трох дзён невялікі турыстычны горад прыме беларусаў з розных куткоў краіны.
Галоўная асаблівасць фестывалю - навагрудская выцінанка - культурны код горада. Менавіта там гістарычна яе не выразаюць, а выбіваюць на паперы.
Таксама ў афішы - рамесныя палаты, інтэрактыўныя зоны, выступленні заслужаных калектываў краіны. Уваход свабодны (больш падрабязна – глядзіце відэа).