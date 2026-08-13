Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Мінская вобласцьМінскГомельская вобласцьГродзенская вобласцьВіцебская вобласцьМагілёўская вобласцьБрэсцкая вобласць

Новагрудак запрашае на фестываль народных рамёстваў "Выцінанка-выбіванка"

Навагрудак зноў рыхтуецца прымаць гасцей на фестывалі народных рамёстваў "Выцінанка-выбіванка". На працягу трох дзён невялікі турыстычны горад прыме беларусаў з розных куткоў краіны.

Галоўная асаблівасць фестывалю - навагрудская выцінанка - культурны код горада. Менавіта там гістарычна яе не выразаюць, а выбіваюць на паперы.

Таксама ў афішы - рамесныя палаты, інтэрактыўныя зоны, выступленні заслужаных калектываў краіны. Уваход свабодны (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Разделы:

РэгіёныГрамадства
x

Чытайце таксама