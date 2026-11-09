Сельгасработы ў Гомельскай вобласці працягваюцца
З надыходам глыбокай восені клопатаў у аграрыяў менш не становіцца. Хаця галоўныя этапы сельгасработ ужо мінулі, сельскагаспадарчы год яшчэ не скончаны. На парадку дня ў работнікаў палёў - закладка гародніны ў стабфонды, уборка кукурузы на зерне, зяблевая апрацоўка глебы, унясенне ўгнаенняў, падрыхтоўка плошчаў да зімы. Працуюць з максімальнай аддачай, каб якасна і ў тэрмін выканаць пастаўленыя задачы. У Гомельскай вобласці адзінкавыя гаспадаркі яшчэ працуюць на кукурузных плантацыях, завяршаюць уборку культуры, якой будуць узбагачаць рацыён кароў (больш падрабязна - глядзіце відэа).