Аб развіцці Ашмянскага раёна, як і ў цэлым поўначы Гродзенскай вобласці, гаварылі тыдзень таму, калі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведваў комплекс па перапрацоўцы алейных культур у Смаргоні. У рэгіёне не ўсё ў парадку: адстае прамысловая вытворчасць, буксуе будаўніцтва жылля, ёсць праблемы з падзяжом жывёлы. Гэта не ўзровень Гродзеншчыны, заўважыў Прэзідэнт. У рэгіёне павінен быць ідэальны парадак.

Падключыцца да вырашэння гэтай задачы павінны прамысловыя прадпрыемствы па прыкладзе Шклоўскага раёна, дзе мясцовыя заводы дапамаглі навесці глянец на зямлі (гл. відэа).