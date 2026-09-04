У 2026 годзе Гродна адзначыць 898-годдзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Горад шчаслівых людзей рыхтуецца сустрэць 898-годдзе. У 2026 годзе Гродна адсвяткуе свой дзень нараджэння з асаблівым размахам. Галоўныя мерапрыемствы пройдуць 4 і 5 верасня. Гістарычны цэнтр горада на некалькі дзён стане вялікай інтэрактыўнай пляцоўкай.
Адна з галоўных навінак - інтэрактыўны квэст "Пашпарт удзельніка свята". Атрымаць адмысловы пашпарт госця можна будзе на вуліцы Ажэшкі або Савецкай плошчы.
Асноўная праграма прыйдзецца на 5 верасня, пачнецца з форуму "Турыстычны дыялог". У гэты ж дзень у парку Жылібера адбудзецца цырымонія ўскладання кветак да брацкай магілы савецкіх воінаў і партызан. 5 верасня над горадам прагрыміць і святочны феерверк.