У Брэсцкай вобласці сабрана больш за 20 т мёду

Час салодкага і карыснага прадукту надышоў - у Беларусі актыўна збіраюць мёд. Сабраны першы майскі ўраджай, падышоў і летні: з разнатраўя, ліпы і грэчкі. У паўднёва-заходнім рэгіёне краіны ўжо ўзялі высокі тэмп і нягледзячы на сюрпрызы надвор'я, планы шматабяцальныя. У Брэсцкай вобласці адпампавалі больш чым 20 т вадкага золата.

У лясгасах Брэстчыны сёлета плануюць сабраць каля 32 т мёду. Першы ўраджай - з рапсу, свірэпіцы і акацыі, а сёння пчолы працуюць на грэчкавых палях, разнатраўі і ў лесе.

У глыбіні высокаўскага лесу схаваныя пчальнікі: 30 пчаліных сем'яў, і ў кожнай па некалькі тысяч насякомых. Пчаляр Высокаўскага лясніцтва Брэсцкага лясгаса Алег Стэльмах ведае ўсе нюансы салодкай справы - як-ніяк 30 гадоў вопыту.

З аднаго вулея ў сярэднім ён збірае да 50 кг бурштынавага ўраджаю. Засуха цяперашняга сезона ставіць гэтыя рэкорды пад сумненне, але галоўнае, каб пчолы былі здаровыя.

У Брэсцкай вобласці першую адпампоўку мёду пчаляры пачалі бліжэй к канцу мая. Экалагічна чысты прадукт, сабраны з рапсу, кветак, духмянай травы, квітнеючых культур, такі ж карысны, як і з будучага ўраджаю, напрыклад, грэчкі або верасу. За сезон спецыялісты зробяць яшчэ 2-3 адпампоўкі, прагнозы аптымістычныя.

Міхаіл Барылка, начальнік ляснога аддзела Брэсцкага лясгаса:

"Брэсцкім лясгасам дасягнуты нядрэнныя вынікі. Напрыклад, у 2025 годзе было сабрана з двух пчальнікоў у Тамашоўскім і Высокаўскім лясніцтвах больш як 2,5 т мёду. Сёлета сабрана 1,3 т. Але гэта толькі першае выпампоўванне, якое прайшло ў пачатку чэрвеня. Далей чакаецца ўраджай з нашых асноўных меданосаў, якія высяваюцца ў сельгаспалях".

Усяго ў лясгасах Брэстчыны амаль 2 тыс. пчоласем'яў. Без іх транспарціроўкі на меданосы немагчыма атрымаць добры ўраджай. Своечасовыя меры - галоўная ўмова падчас няўстойлівага надвор'я.

План на сезон па краіне - не менш чым 1,8 тыс. т карыснага прадукту.