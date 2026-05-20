У Лідзе завяршыўся збор "Ваенная бяспека і абарона Рэспублікі Беларусь" - як гэта было
Аўтар:Юрый Шаўчук
У Лідзе завяршыўся збор "Ваенная бяспека і абарона Рэспублікі Беларусь". Удзельнікамі сталі старшыні абласных і Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў, а таксама ваенныя камісары абласцей і сталіцы.
Мерапрыемства праводзіцца кожны год для павышэння ўзроўню падрыхтоўкі кіруючага саставу выканкамаў у пытаннях тэрытарыяльнай абароны. Кульмінацыяй збору стала дэманстрацыя эпізоду баявых дзеянняў.
Яшчэ да пачатку збору ўдзельнікаў чакала адно сімвалічнае, але важнае мерапрыемства. Мясцовы мемарыяльны комплекс "Курган Неўміручасці" папоўніўся новымі ўзорамі ўзбраення: 85-мм дывізіеннай гарматай Д-44 і 152-мм гаўбіцай Д-1. З гэтай нагоды адбыўся мітынг і ўскладанне кветак да Магілы Невядомага Салдата (больш падрабязна – глядзіце відэа).