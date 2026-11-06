У Віцебскай вобласці з'явіўся сучасны ФАК з басейнам і яшчэ адзін газіфікаваны аграгарадок

Беларусь ахапіў марафон адкрыццяў да 7 лістапада. У Віцебскай вобласці да свята з'явіўся сучасны фізкультурна-аздараўленчы комплекс з басейнам і яшчэ адзін газіфікаваны аграгарадок.

Зараз адну з вуліц ўпрыгожвае сучасны двухпавярховы будынак фізкультурна-аздараўленчага комплексу. Пад адным дахам - сучасныя трэнажорная і фітнес-залы, басейн на тры дарожкі. Арганізавана безбар'ернае асяроддзе. Для тых, хто толькі вучыцца плаваць, ёсць спецыяльная трэніровачная прастора.

Сучасны комплекс будзе карыстацца папулярнасцю, у Браславе не сумняваюцца. Асабліва ў райцэнтры чакалі адкрыцця басейна. Цяпер не трэба ездзіць у суседнія гарады. ФАК ўзвялі ў мікрараёне, які актыўна расце, у крокавай даступнасці ад турыстычнай лакацыі (гл. відэа).