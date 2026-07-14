Уборачная кампанія - 2026: як высокія тэхналогіі дапамагаюць аграрыям Гродзенскай вобласці
Аўтар:Таццяна Грышук
У цэнтры ўвагі традыцыйна застаецца ўборачная кампанія ў краіне. Гэта не проста сезонныя сельскагаспадарчыя работы, а ключавы элемент гарантавання нацыянальнай бяспекі, суверэнітэту і эканамічнай устойлівасці краіны.
Тэмпы ўборачнай цяперашняга сезона перавышаюць леташнія. Сёння поспех жніва залежыць не толькі ад вопыту механізатараў, але і ад сучасных тэхналогій: сістэм дакладнага земляробства, лічбавага кантролю тэхнікі і аўтаматызаванай апрацоўкі зерня (гл. відэа).