Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Мінская вобласцьМінскГомельская вобласцьГродзенская вобласцьВіцебская вобласцьМагілёўская вобласцьБрэсцкая вобласць

Уборачная кампанія - 2026: як высокія тэхналогіі дапамагаюць аграрыям Гродзенскай вобласці

У цэнтры ўвагі традыцыйна застаецца ўборачная кампанія ў краіне. Гэта не проста сезонныя сельскагаспадарчыя работы, а ключавы элемент гарантавання нацыянальнай бяспекі, суверэнітэту і эканамічнай устойлівасці краіны.

Тэмпы ўборачнай цяперашняга сезона перавышаюць леташнія. Сёння поспех жніва залежыць не толькі ад вопыту механізатараў, але і ад сучасных тэхналогій: сістэм дакладнага земляробства, лічбавага кантролю тэхнікі і аўтаматызаванай апрацоўкі зерня (гл. відэа).

Разделы:

РэгіёныСельская гаспадарка
x

Чытайце таксама