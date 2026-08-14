Удзельніцы конкурсу "Дзявочы вянок міру" прапанавалі ініцыятывы, якія ўжо працуюць
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Маладзечне праходзіць шосты рэспубліканскі конкурс маладзёжных праектаў "Дзявочы вянок міру" пад эгідай Беларускага саюза жанчын. У 2026 годзе ён сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў - 16 каманд. Гэта прадстаўніцы абласных і аб'яднаных арганізацый БСЖ. Конкурсны дзень пачаўся з мітынгу каля мемарыяльнага комплексу ў гонар вызваліцеляў Маладзечна, дзе ўдзельніцы ўшанавалі памяць гераінь нашай краіны.
У Палацы культуры прайшла прэзентацыя конкурсных работ. На першым этапе каманды-ўдзельніцы прапанавалі членам журы вянкі з сімвалаў свайго рэгіёна. Дзяўчаты ўплялі ў іх элементы, якія адлюстроўваюць душу і традыцыі малой радзімы.