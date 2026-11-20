Узнагароды за працу: у паўночным рэгіёне адзначылі лепшых аграрыяў краіны
Людзей, якія гарантуюць харчовую бяспеку краіны, ушаноўвалі ў паўночным рэгіёне. За адданасць прафесіі і высокія вытворчыя паказчыкі ўзнагародамі адзначаны механізатары, аграномы, жывёлаводы, вадзіцелі і інжынеры. 6 працаўнікам сяла аб'яўлена падзяка кіраўніка дзяржавы. Яшчэ 11 удастоены медаля "За працоўныя заслугі". Сярод ўзнагароджаных і прадстаўнікі сельскагаспадарчых дынастый.
Акрамя ўрачыстай цырымоніі - культурная праграма. Для працаўнікоў сяла правялі экскурсію па "Духаўскім кругліку". Музей, размешчаны ў вежы XIV стагоддзя, распавядае пра гісторыю Віцебска ад старажытных часоў да сучаснасці.