Аўтэнтычныя гліняныя свістулькі з Бешанковіцкага раёна прэтэндуюць на статус нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі

За апошнія дзесяць гадоў адразу некалькі старажытных цацак аддала зямля. Дакладна вядома, што Бешанковіцкі раён быў буйным цэнтрам ганчарства, але сярод рэшткаў керамікі дагэтуль свістулькі не трапляліся. А тут адразу некалькі артэфактаў. Сярод знаходак і вельмі рэдкая музычная цацка ў форме чалавека.



Вольга Маслоўская адправілася да сучасных майстроў з тым, каб распытаць пра цуд у гліне. Вось яны, бешанковіцкія свістулькі, што закруцілі сапраўдны археалагічны дэтэктыў. Падумаць толькі: вядомы ганчарны цэнтр, але за дзесяцігоддзі пошукаў - сотні керамічных вырабаў, тысячы іх фрагментаў, але ніводнай цацкі з гліны. А тут за апошні час адразу некалькі знаходак - і што ні свістулька, то ў рабочым стане. Прычым артэфакты зямля аддае не спецыялістам, а звычайным людзям - каму ў агародзе, каму падчас разбору старога падмурка. А гэта ўвогуле ўнікальная цацка - выканана ў рэдкай для свістулькі антрапаморфнай форме.



Абедзве свістулькі ў выглядзе чалавека знайшлі на беразе Заходняй Дзвіны. У сярэднявеччы тут праходзіў гандлёвы шлях з вараг у грэкі, а ў Бешанковічах ладзіўся буйны кірмаш. Па ўсім відаць, свістулькі былі хадавым таварам. Ахрысцілі чалавечка вульскім, бо паднялІ з вады побач з Вулай. Але сёння ў керамічнага сімвала гісторыі краю новае імя - "волат". Краязнаўцы пацвердзяць: у раёне шмат паданняў пра волатаў, ёсць волатавыя курганы, таму не выключаюць, што рамеснікі імкнуліся ілюстраваць легенды пра магутнага абаронцу роднай зямлі.



Зараз культуразнаўцы Бешанковіцкага раёна заняты тым, што збіраюць навуковае дасье па тэме аўтэнтычных свістулек, каб традыцыі іх выраблення надаць статус нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці Беларусі. А яшчэ наладзілі выпуск рэплік здабытых артэфактаў.



Убачыць унікальныя цацкі-свістулькі і дзясяткі іншых рарытэтаў, што цудам захаваў для нашчадкаў час, можна на выставе. Яна на тыдні адкрылася ў Віцебску. Назва адпаведная - "Рарытэт". Тут і роспіс па шкле, і кавальства, пісанкі, драўляная скульптура, вязанне касцяной іголкай. Народны талент - рознабаковы і яскравы.



