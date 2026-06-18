3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
"Вялікая спадчына - агульная будучыня": як у Брэсце сустракаюць удзельнікаў форуму
Парламенцкі форум Саюзнай дзяржавы "Вялікая спадчына - агульная будучыня" стартуе ў Брэсце. Падзея прымеркавана да 85-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны.
Міжнародная пляцоўка стане месцам абмеркавання гістарычнай спадчыны, захавання памяці аб Перамозе і ўмацавання гуманітарнага супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай дзяржавы.
20 чэрвеня ў легендарнай цытадэлі сабраліся нашчадкі пераможцаў для таго, каб сказаць сваё рашучае не шматлікім спробам перапісаць гісторыю. Усенародная памяць аб'яднала каля двух дзясяткаў краін. Чакаюцца дэлегацыі з Лацінскай Амерыкі, Азіі, Садружнасці Незалежных Дзяржаў і Еўропы - гэта прадстаўнікі моладзевых і грамадскіх арганізацый, гісторыкі і ветэраны.
Беларусы і расіяне - братэрскія народы, якія не проста захоўваюць агульны гістарычны набытак, яшчэ і выступаюць адзіным фронтам супраць фальсіфікацыі гісторыі.
20 чэрвеня даюць старт вялікай праграме афіцыйных мерапрыемстваў. Ужо зусім хутка прэзентуюць кнігу з бібліятэкі Саюзнай дзяржавы. "Дарога да мая 45-га. Нам патрэбна адна Перамога". Таксама ў Музеі абароны Брэсцкай крэпасці пройдзе пасяджэнне Моладзевай палаты пры парламенцкім сходзе Саюза Беларусі і Расіі.