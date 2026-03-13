Юныя патрыёты атрымалі свой першы дакумент у сценах Музея славы Магілёўшчыны
Напярэдадні свята - Дня Канстытуцыі - святочныя мерапрыемствы праходзяць па ўсёй краіне, у тым ліку сустрэчы з вядомымі палітолагамі, круглыя сталы, а яшчэ акцыя "Мы - грамадзяне Беларусі!". Юным патрыётам краіны ўручаюць пашпарты. Святочна 14 сакавіка і ў Магілёве.
Музей славы Магілёўшчыны - апора гістарычнай праўды і памяці, захаваны ў дакументах і рарытэтах, яго ўнікальныя экспазіцыі - падрабязны аповед пра баявы і працоўны подзвіг жыхароў рэгіёна. Па сутнасці, адзіны гістарычны цэнтр, які стаў месцам форумаў і канферэнцый, прысвечаных не толькі тэме Вялікай Айчыннай вайны, знакаваму юбілею - 80-годдзю Вялікай Перамогі. 14 сакавіка тут урачыста лепшыя з лепшых маладых патрыётаў рэгіёна далучыліся да акцыі "Мы - грамадзяне Беларусі!", прымаючы з рук кіраўніка вобласці галоўны ў іх жыцці дакумент.
Амаль 30 выдатнікаў вучобы, лаўрэатаў творчых конкурсаў, міжнародных фестываляў, актывісты ваенна-патрыятычных клубаў і валанцёры з усіх раёнаў Магілёўскай вобласці прымалі віншаванні ў гонар Дня Канстытуцыі з пажаданнем як мага больш карысці прынесці сваёй краіне.
Акцыя праходзіць ужо больш за 20 гадоў і стала, на думку яе ўдзельнікаў, знакавай падзеяй для кожнага маладога чалавека. Такія ўрачыстыя моманты застаюцца надоўга ў памяці. Дарэчы, за час акцыі толькі ў Магілёўскім рэгіёне пашпарты атрымаюць каля 300 навучэнцаў.