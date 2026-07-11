Здраўніцы, аграсядзібы, экамаршруты - курортныя зоны Міншчыны прапаноўваюць адпачынак на любы густ

Ідэальны водпуск, незабыўны ўік-энд або летні вечар на маляўнічым беразе - курортныя зоны Мінскай вобласці прапаноўваюць ідэальны баланс паміж натхняльным экаадпачынкам і камфортам высокага ўзроўню. У рэгіёне ёсць здраўніцы з унікальнай медыцынскай інфраструктурай, спа-комплексы, каларытныя аграсядзібы, утульныя ўзбярэжныя лакацыі, а таксама насычаныя маршруты па лясным масіве.

Мядзельскі раён робіць стаўку на індустрыю гасціннасці. Штогод гэты азёрны край прымае больш за 100 тыс. турыстаў, прапаноўваючы адпачынак на любы густ: ад санаторна-курортнага і прамысловага да гісторыка-культурнага і актыўнага. У запаведным мядзельскім масіве ёсць шэсць санаторна-курортных лакацый, дзе прапаноўваюць не толькі аздараўленне, а паўнавартасны медыцынскі рэлакс і спа-камфорт узроўню прэміум.

Павелічэнне нумарнога фонду і развіццё інфраструктуры гасціннасці - плюс да даступнасці адпачынку і якасці паслуг.

"Распрацаваны адпаведны комплекс мерапрыемстваў па развіцці Нарачанскага рэгіёна. Гэты комплекс уключае 169 мерапрыемстваў рознай накіраванасці. Гэта падзейныя мерапрыемствы спартыўнай накіраванасці, культурна-відовішчныя, а таксама развіццё турыстычных маршрутаў", - расказаў намеснік старшыні Мядзельскага райвыканкама Руслан Жук.

Альтэрнатыва вялікім комплексам - аграсядзібы, такіх у Мядзельскім раёне 75, з аўтэнтычнай атмасферай і гастраноміяй.

Аптэкарскі сад - гэта лакацыя максімальнага яднання з прыродай і ландшафтнага мастацтва. Тут можна прайсці сеанс водаратэрапіі і прадэгуставаць унікальныя фітазборы.

"Тэрыторыя, дзе вырошчваюцца расліны, - гэта своеасаблівы музей раслін, - адзначыла экскурсавод экскурсійна-турыстычнага комплексу Ганна Казакевіч. - На тэрыторыі саду травы не збіраюцца. Асноўная экскурсійна-турыстычная зона складае больш за 1,6 га, дзе расце прыкладна 250 відаў раслін. І мы знаёмім людзей з чароўным светам лекавых раслін і не толькі".

А каб пазнаёміцца з гісторыяй і побытам продкаў госці адпраўляюцца ў этнакультурны комплекс. У архітэктуры ажывае XIX стагоддзе. Сэрвіс прэміяльны.

На поўначы Мінскай вобласці зараз функцыянуюць 9 добраўпарадкаваных пляжаў. Некаторыя з іх неўзабаве звяжа велапешаходная дарожка працягласцю 10 км.

Для тых, хто выбірае рух, ёсць кіламетры абсталяваных экасцяжынак Нарачанскага нацыянальнага парку. Падарожнічаць можна пешшу, на веласіпедах або з вяслом у руках. Водны турызм - хіт гэтага лета.

У планах на найбліжэйшыя пяць гадоў пашырэнне нумарнога фонду здраўніц Мінскай вобласці на 880 месцаў. Гэта дазволіць істотна скараціць ліст чакання ў пікавыя сезоны і з камфортам прыняць яшчэ больш гасцей. Наваселле ўжо сёлета чакаюць у санаторыі на беразе Мінскага мора.

Анатоль Сянько, намеснік дырэктара санаторыя: "Вядзём пашырэнне нумарнога фонду. Аб'ект складаецца з чатырох чэргаў. Першую чаргу мы ўжо выканалі, гэта вонкавыя сеткі. Зараз вядзём будаўніцтва гасцініцы. Далей будзем весці будаўніцтва домікаў".

"У нас ёсць асноўны корпус, дзе знаходзіцца нумарны фонд, медыцына, сталовая. І праз пераходную галерэю мы трапляем у наш новы культурна-аздараўленчы корпус, які адкрыўся два гады таму. У ім можна атрымаць розныя паслугі, у тым ліку спа-працэдуры. У корпусе ёсць шыкоўны 25-метровы басейн, трэнажорная зала, спартыўная зала, саляны пакой, які адкрылі літаральна нядаўна", - расказала намеснік дырэктара санаторыя Вольга Садоўская.

Ад бесперапыннага развіцця курортнага адпачынку да жывой культурнай спадчыны. Наперадзе два месяцы каларытных фестываляў і сонечных музычных падзей у кожным раёне Мінскай вобласці.