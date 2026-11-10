Рэкордны намалот: беларускі АПК умацаваў харчовую бяспеку
У Беларусі чакаецца рэкордны намалот збожжа з улікам рапсу. Паводле даных Мінсельгасхарчу, вага агульнага каравая перавысіла 11 млн 300 тыс. т. Гістарычны максімум зафіксаваны па алейных культурах - сабрана 1,5 млн т рапсу. Па цукровых бураках утрымліваецца планка - звыш 5 млн т. Такі салідны ўраджай не толькі цалкам гарантуе харчовую бяспеку краіны, але і ўмацоўвае экспартны патэнцыял айчыннага АПК.
Мікалай Лешык, начальнік галоўнага ўпраўлення раслінаводства Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі:
"Бягучы год даволі нядрэнны для аграрыяў, таму з гароднінай таксама сітуацыя пазітыўная. Гародніна вырасла добрай якасці, ураджайнасць не ніжэйшая за леташнюю, што дазваляе гарантаваць забеспячэнне ўнутранага рынку пад поўную патрэбу якаснай гародніннай прадукцыяй".
Сёлета ў статус дзяржзаказу афіцыйна ўключаны ўвесь "баршчавы набор" - буракі, морква, капуста і цыбуля, а таксама свежыя таматы, агуркі і яблыкі. Гэта гарантуе бесперапынную пастаўку якаснай беларускай прадукцыі ў магазіны на працягу ўсяго міжсезоннага перыяду.