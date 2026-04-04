3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Рэспубліканская акцыя "Лес! Дабро! Парадак!" аб'яднала беларусаў
Аўтар:Анастасія Стралкоўская
Вясна - час абнаўлення і чысціні ў нашым агульным доме. Субота 4 красавіка стала працягам вялікай традыцыі аб'ядноўвацца ў стварэнні.
Трэці тыдзень у Беларусі працягваецца акцыя па навядзенні парадку ў лясах, на прылеглых тэрыторыях і месцах масавага адпачынку. Беларусы актыўна пасля працоўных будняў падключаюцца да суботніка, які арганізавала Міністэрства лясной гаспадаркі.
Працоўны дэсант высаджваецца ў розных раёнах. Мэта - гэта, вядома, клопат пра наша нацыянальнае багацце: лес. 4 красавіка да акцыі падключыліся супрацоўнікі няпрофільных ведамстваў (гл. відэа).