Сапраўдны волат: трактар "Беларус 5425" пачаў працаваць у палях
Трактар "Беларус 5425", самы магутны на прасторах СНД, пачаў працаваць у палях агракамбіната "Дзяржынскі". Канструктары ўкаранілі пад капот 542 конскія сілы. Гэта сапраўдны волат для самых маштабных задач сусветнага аграпраму.
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка назваў агрэгат "касмічным караблём". Мадэль абсталяваная каробкай пераключэння перадач без разрыву патоку магутнасці, высокапрадукцыйнай гідрасістэмай і сістэмай аўтаматычнага кіравання.
Магутны трактар у класічнай кампаноўцы
Першае, што кідаецца ў вочы - габарыты машыны. МТЗ пазіцыянуе навінку як самы магутны трактар на прасторах СНД і другі па магутнасці ў свеце ў класічнай кампаноўцы.
Дзякуючы паліўнаму баку на 900 літраў трактар можа бесперабойна працаваць аж 10 гадзін! А яго грузападымальнасць складае 5,5 т спераду і 12 т ззаду.
Аляксандр Славікоўскі, намеснік дырэктара філіяла "Мінскі" агракамбіната "Дзяржынскі": "Перавага гэтага трактара ў тым, што ён працуе з самымі шыроказахопнымі агрэгатамі. Адпаведна, ён будзе выконваць большую норму выпрацоўкі. За кошт сваёй вагі і магутнасці машына будзе выконваць тэхналагічныя работы з зададзенай хуткасцю".
Роўных навінцы няма
У полі трактару "Беларус 5425" няма роўных. За адну змену навінка можа апрацаваць плошчы, якія старым мадэлям пакараліся за некалькі дзён.
Яшчэ адна ўнікальнасць тытана ў тым, што каробка-аўтамат: ніякага счаплення, і няма патрэбы пераключаць хуткасці. Механізатар проста націскае на педаль газу - і 19 тон едуць, як прадстаўніцкі седан.
"Беларус 5425" не саступае імпартным трактарам. Усё як у імпартных, нават можа і лепш", - падзяліўся ўражаннямі ад працы на новай тэхніцы Аляксей Фралоў, механізатар філіяла "Мінскі" агракамбіната "Дзяржынскі".
Пакуль выпушчаны 4 доследныя ўзоры, у перспектыве іх будзе 300. Асобнае пытанне - запатрабаванасць такой тэхнікі. Відавочна, што такая махіна не ў кожным полі зможа разгуляцца.
"У нас у гаспадарцы рэльефнасць зямлі дазваляе выпрабаваць трактар і на ўздымах, і ў лагчынах. У нас ёсць забалочаныя месцы, дзе гэты агрэгат можна выпрабоўваць. У трактара ёсць аўтапілот, аўтаразварот. Механізатар прыязджае на поле, задае контурнасць палёў, адбіваецца самая далёкая дыяганаль, агрэгат пачынае працаваць і практычна без лішніх манеўраў выконвае работу", - расказаў Аляксандр Славікоўскі.
Прэзідэнт Беларусі арыентуе вытворцаў на якасць
Навінка была прадэманстравана Аляксандру Лукашэнку. Прэзідэнт асабіста задаваў пытанні, як тэхніка праходзіць абкатку, і адразу паставіў задачу на перспектыву. Ён жорстка запатрабаваў якаснай зборкі, таму што "Беларус" - гэта нацыянальны брэнд, апускаць планку нельга.
Магутнасці новага трактара - брутальны адказ усім, хто сумняваўся ў сіле нашага шляху. З такой цягай і надзейнасцю АПК краіны выходзіць на новы арбітальны ўзровень. На тое новенькі "Беларус 5425" і ёсць касмічны карабель.