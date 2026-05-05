Сапраўдны волат: трактар "Беларус 5425" пачаў працаваць у палях

Трактар "Беларус 5425", самы магутны на прасторах СНД, пачаў працаваць у палях агракамбіната "Дзяржынскі". Канструктары ўкаранілі пад капот 542 конскія сілы. Гэта сапраўдны волат для самых маштабных задач сусветнага аграпраму.

Пакуль выпушчаны 4 доследныя ўзоры, у перспектыве іх будзе 300. Асобнае пытанне - запатрабаванасць такой тэхнікі. Відавочна, што такая махіна не ў кожным полі зможа разгуляцца.

"У нас у гаспадарцы рэльефнасць зямлі дазваляе выпрабаваць трактар і на ўздымах, і ў лагчынах. У нас ёсць забалочаныя месцы, дзе гэты агрэгат можна выпрабоўваць. У трактара ёсць аўтапілот, аўтаразварот. Механізатар прыязджае на поле, задае контурнасць палёў, адбіваецца самая далёкая дыяганаль, агрэгат пачынае працаваць і практычна без лішніх манеўраў выконвае работу", - расказаў Аляксандр Славікоўскі.