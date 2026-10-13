Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

55 медалёў і 2 сусветныя рэкорды: зборная Беларусі па радыёспорце вярнулася з чэмпіянату свету

Аўтар:

13 кастрычніка ў Нацыянальным аэрапорце Мінск сустракалі зборную Беларусі па радыёспорце, якая дамаглася фенаменальнага выніку на 22-м чэмпіянаце свету па хуткаснай радыётэлеграфіі.

У Тунісе беларускія спартсмены заваявалі адразу 55 медалёў: 36 залатых, 12 сярэбраных і 7 бронзавых. Больш за тое, каманда зноў пацвердзіла статус безумоўнага лідара, заняўшы агульнакаманднае першае месца, якое беларусы нікому не аддаюць з 2001 года.

Крысціна Самусевіч і Ганна Семяніхіна ўсталявалі сусветныя рэкорды.

На чэмпіянаце свету прынялі ўдзел 150 спартсменаў з 15 краін.

Раздзелы:

Спорт

Чытайце таксама