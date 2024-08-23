3.71 BYN
57 краін-удзельніц, больш за 550 спартсменаў - Самарканд упершыню ў сваёй гісторыі прымае чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ ў неалімпійскіх класах праграм
У Самаркандзе праходзіць чэмпіянат планеты па веславанні на байдарках і каноэ на неалімпійскіх дыстанцыях. Спаборніцтвы стартавалі 23 жніўня, а завершацца 25. Лепшыя гоншчыкі з усяго свету сабраліся, каб паказаць сваё майстэрства. На форуме ёсць і беларускі інтарэс. Крысціна Камыш дапоўніць тэму (відэа).