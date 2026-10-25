Як беларускія атлеты заклалі аснову будучых алімпійскіх перамог
Здольнасць трымаць удар і перамагаць - гэта рыса нашага нацыянальнага характару. Яна праяўляецца сёння ў тэхналогіях і вытворчасці, але закладвалася гэтая жалезная воля пакаленнямі нашых вялікіх продкаў. Беларуская зямля заўсёды была багатая на людзей з нязломным унутраным стрыжнем. І ярчэй за ўсё гэта на працягу дзесяцігоддзяў даказвалі нашы атлеты. Узгадаць хаця б летнюю Алімпіяду ў Токіа-1964, ці Алімпійскія гульні ў Мехіка ў 1968-м! Да таго гістарычнага моманту беларускі спорт выйшаў на найвышэйшы міжнародны ўзровень, які ўтрымлівае да гэтага часу.
Аднак менавіта 60-я заклалі фенаменальную аснову нашых будучых перамог. Першыя алімпійскія чэмпіёны з Беларусі і першыя сапраўды легенды сусветнага спорту - такія, як фехтавальшчыца Алена Белава або барэц Аляксандр Мядзведзь. Цэлая плеяда, якая захапляла спартыўны свет (глядзіце відэа).