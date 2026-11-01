7 беларусаў выступяць на юнацкай Алімпіядзе ў Дакары
Агонь IV летніх юнацкіх Алімпійскіх гульняў запалены ў Дакары. Цэнтральнай тэмай цырымоніі адкрыцця мультыспартыўнага форуму стала культура Сенегала. Гледачы шоу пазнаёміліся з самабытнасцю краіны праз музыку, танцы, барацьбу і сучаснае мастацтва. Праз вобразы персанажаў трох пакаленняў арганізатары распавялі пра мінулае, сучаснасць і будучыню Афрыкі.
Падкрэслім, што гульні для атлетаў, узрост якіх на момант спаборніцтваў не перавышае 17 гадоў, з'яўляюцца першай алімпійскай падзеяй на тэрыторыі гэтага кантынента.
Для беларусаў гэты старт таксама асаблівы. Упершыню за доўгі час беларусы будуць выступаць на спаборніцтвах пад эгідай МАК з нацыянальнай сімволікай. Права несці дзяржаўны сцяг на парадзе краін-удзельніц былі ўдастоены прадстаўнікі плавання - Паліна Бяляўская і Максім Машлякевіч.
Дапоўнім, што толькі частка беларускай дэлегацыі знаходзіцца ў Сенегале. Усяго ж 7 беларускіх атлетаў выступяць у шасці відах спорту. У склад зборнай, акрамя плыўцоў, увайшлі прадстаўнікі дзюдо, стральбы з лука, тхэквандо, фехтавання і брэйкінгу.
У мультыспартыўным форуме прымуць удзел больш за 2,6 тыс. чалавек, якія разыграюць 153 камплекты медалёў.