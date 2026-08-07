Адкрыты кубак Беларусі па лёгкай атлетыцы: падвядзём вынікі самага значнага старту летняга сезона

У свеце беларускага спорту галоўным ньюсмейкерам апошніх дзён была лёгкая атлетыка. Адкрыты кубак краіны прымаў Нацыянальны алімпійскі стадыён "Дынама". У сектарах і на дарожках балельшчыкі ўбачылі самых моцных прадстаўнікоў Беларусі, Расіі, Ірана, Узбекістана.

Сталічны стадыён "Дынама" зноў быў у цэнтры ўвагі ўсіх прыхільнікаў лёгкай атлетыкі. Арэна прымала адзін з самых прэстыжных стартаў гэтага летняга сезона - Адкрыты кубак Беларусі.

У першы дзень спаборніцтваў было разыграна 16 камплектаў узнагарод. Другі дзень быў не менш інтрыгуючым: у праграме 20 фіналаў, у якіх беларускія спартсмены паказалі выдатныя вынікі. У 12 відах праграмы гаспадарам не было роўных. У забегу на 800 метраў сярод жанчын лепш за ўсіх справілася Ангеліна Равіч.

Як заўсёды, найбольшая ўвага - да спрынтарскіх дысцыплін, якія ў лёгкай атлетыцы былі і застаюцца самымі відовішчнымі і папулярнымі. На дыстанцыі 200 метраў у мужчын залаты медаль турніру адпраўляецца ў Расію: Андрэй Лукін - аўтар лепшага часу.

Кубак Беларусі - турнір, які ставіць кропку ў летнім сезоне для лёгкаатлетаў. Далей - заслужаны адпачынак.

Адзначым, вынікі Адкрытага кубка Беларусі ва ўмовах адхілення лёгкаатлетаў ад стартаў на сусветнай арэне будуць прыраўнаваны да вынікаў чэмпіянату Еўропы, які пройдзе ў Бірмінгеме з 10 па 16 жніўня.