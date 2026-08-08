Радасныя навіны з Казахстана! Ганна Максімава заваявала золата на Кубку Азіі па трыятлоне.

На стандартнай дыстанцыі, а гэта паўтара кіламетра плавання, 40 км гонкі на веласіпедзе і яшчэ 10 км бегавога кросу, наша спартсменка паказала найлепшы вынік. Беларуска фінішавала за 2 гадзіны 5 хвілін 17 секунд.

Усяго на спаборніцтвах у Казахстане прынялі ўдзел каля 300 спартсменаў з 20 краін. Далей у планах у беларускі - этап сусветнай серыі па трыятлоне на стандартнай дыстанцыі ў Кітаі. Ад яго вынікаў будзе залежаць рэйтынг і, адпаведна, удзел у чэмпіянаце свету ў Іспаніі.