Аргенціна і Іспанія згуляюць у фінале ЧМ-2026
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Для мільёнаў прыхільнікаў футбола 19 ліпеня - гістарычны дзень. Стане вядома імя чэмпіёна свету.
У вырашальным матчы згуляюць дзеючыя пераможцы - зборная Аргенціны і найлепшая каманда Старога Свету - Іспанія.
Стартавы свісток прагучыць у 22:00 па беларускім часе.
Нягледзячы на смог ад лясных пажараў у Канадзе, у ФІФА пацвердзілі: тытульны паядынак пройдзе згодна з раскладам. Паводле звестак сіноптыкаў, да фіналу паветра павінна ачысціцца.