Беларусь адчыняе дзверы для вялікага міжнароднага спорту
Пакуль адны краіны ставяць перашкоды для беларусаў на спартыўных спаборніцтвах, на іншым полюсе алімпійскага свету ў нас хочуць правесці найбуйнейшы міжнародны форум.
Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Віктар Лукашэнка правёў сустрэчу з кіраўніком Еўрапейскай федэрацыі плавання. Гэты крок чарговы раз падкрэсліў, што наша краіна адкрытая да любога дыялогу.
У найбліжэйшыя год-два гаварыць аб правядзенні буйнога турніру ў Беларусі дачасна, а пасля Алімпіяды ў Лос-Анджэлесе ўсё можа змяніцца.